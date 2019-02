«Der Begatter» statt «der Bestatter»: «Alle Menschen sollten so sein wie Mike Müller, auch wenn wir dann weniger Platz hätten auf der Welt.» Mit Sätzen wie diesen läutete Moderator Kilian Ziegler, der amtierende Schweizermeister in Slam Poetry, den Abend im Nordportal ein.

Und auch wenn Mike Müller nicht anwesend war, war der Platz dort tatsächlich knapp: Die grosse Halle war bis auf die letzten Sitze gefüllt. Schön geschriebene, mit Witz und Scharfsinn bestückte Texte ziehen offenbar auch heutzutage ein grosses Publikum an.

Acht Slam-Poeten traten im Wettkampf gegeneinander an unter dem Motto «I slam therefore I am». Als erste verarbeitete die Bielerin Olga Lakritz in ihrem Text die Tatsache, beide «Mamma Mia»-Filme gesehen zu haben: «Auf eine winzige Insel in Griechenland reisen, schwanger werden, das Kind dann an der Grenze zum Existenzminimum alleine aufziehen, sich mit Service-Jobs durch die kaputte Wirtschaft schlagen, in eine tiefe Depression stürzen, dadurch ein gestörtes Verhältnis zum Kind entwickeln – aber all das wäre nicht so schlimm, denn immer Mittwochs um 14 Uhr singt das ganze Dorf ‹money, money, money› und dann tut die Armut gar nicht mehr so weh?», stellte sie ihre Gedanken zu dem Musical-Film dar.

Das Publikum lachte herzhaft, gab dann aber doch ihrem Kontrahenten den Vorzug: Fehmi Taner aus Aarwangen – oder «Arschwangen», wie er zu sagen pflege, wo neben der Fasnacht und dem Fondueautomat sonst nichts los sei. «Ich bin einmal fast aus Versehen Vater geworden, oder aus Versehen fast Vater geworden», sagte er in seinem Text. Beim positiven Schwangerschaftstest habe er sich aus lauter Gewohnheit zuerst gefreut. «Ich meine, ein positiver Test, da frage ich auch nicht nach, was ich für eine Note habe.»