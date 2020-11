Vandalismus zu Halloween – Jugendarbeiterin: «Videokameras allein lösen das Problem nicht»

Eine zerstörte Scheibe an einem Schulgebäude in Neuenhof und Eier an einer Schulhausfassade in Untersiggenthal: Die beiden Gemeinden blieben auch in der diesjährigen Halloween-Nacht nicht von Vandalismus verschont, wie den jeweiligen Gemeindenachrichten zu entnehmen ist.

Zumindest in Neuenhof ist die Halloween-Tradition bereits seit Jahren mit Vandalismus verbunden. In den Herbstferien wurden 13 Videokameras auf dem Schulareal installiert. Zudem waren Regionalpolizisten am Abend und bis in die Nacht hinein auf Patrouille.