Die Kosten für die Modellpräsentation übernimmt der Schenker. Eine erste Idee war ursprünglich, das Modell je nach thematischem Kontext im Historischen Museum in Baden auszustellen. Um das Abbild der ersten Schweizer Eisenbahn aber einer breiten Öffentlichkeit sozusagen am Ort des Geschehens zu zeigen, entschied man sich für den Standort in der Wartehalle des Badener Bahnhofs. Das Modell zeigt die Lokomotive «Limmat», einen Kohlewagen und insgesamt sieben Waggons der ersten, zweiten und dritten Klasse.

2000 Arbeitsstunden nötig

Es ist ein äusserst kostbares Geschenk. Patrick Nöthiger erklärt: «Von dieser Zugkomposition gibt es insgesamt 107 Modelle, die von der Apparatefabrik Spring zwischen 1978 und 1985 angefertigt wurden.» Die Initiative entstand aus der Badenfahrt 1977 und fiel just in die Zeit, als die Firma Spring sich nebst der Fertigung von Eisenbahnapparaten auch auf den Modellbau spezialisierte. Ein einzelnes Modell der Spanischbrötlibahn besteht aus rund 10 000 Teilen. «Um das zusammenzubauen, waren damals etwa 2000 Stunden Arbeit nötig», sagt Nöthiger. Wenn die neue Vitrine mit dem Modell wieder an ihrem Platz hängt, ist sie mit einer zusätzlichen Sicherung versehen, damit nicht noch einmal etwas Ähnliches passiert.

Die Stadt Baden hat nach dem Gewaltakt, wie in solchen Fällen üblich, Strafantrag gegen unbekannt gestellt. Die Kantonspolizei ermittelt nun gegen zwei mutmassliche Täter wegen Sachbeschädigung, wie Kapo-Mediensprecherin Barbara Breitschmid sagt. Ob sich der Verdacht gegen die beiden beschuldigten Personen erhärtet, müsse sich jetzt aber im Verlauf der Ermittlungen noch zeigen.