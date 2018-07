Die Meldung über den Brand ging am Dienstag um zirka 19.45 Uhr ein. Die Feuerwehr Gebenstorf-Turgi konnte das Feuer daraufhin rasch löschen, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Im Innern stelle die Feuerwehr dabei weitere kleine Brandherde fest. Diese waren beim Eintreffen der Rettungskräfte jedoch bereits erloschen. Zudem wurden mehrere Fenster der Liegenschaft eingeschlagen.

Der Sachschaden dürfte laut Polizei eher gering sein. Im Vordergrund der polizeilichen steht ein Vandalenakt oder Fahrlässigkeit. Die Ermittlungen zur Klärung der Straftat sind im Gange.

Personen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden von der Kantonspolizei gebeten, sich mit dem Ermittlungsdienst in Baden in Verbindung zu setzen.

Hinweise an Tel. 056 200 11 11

(cki)

