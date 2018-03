Der Lebenslauf von der in der Region Baden aufgewachsenen Prof. Dr. Sita Mazumder liest sich wie die Modellbiografie einer modernen, hypererfolgreichen Frau: Nach den Studien in Informatik-Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften folgt ein Doktorat am Swiss Banking Institute, das sie in gerade einmal zwei Jahren summa cum laude abschliesst und für deren Dissertation zur «Sorgfalt der Schweizer Banken im Lichte der Korruptionsprävention und -bekämpfung» sie mit dem Jahresforschungspreis der Universität Zürich ausgezeichnet wird.

Zeitgleich gründet Mazumder ihre erste Consulting-Firma, wird Mitglied in ersten Verwaltungsräten in der Schweiz und in den USA, schreibt zahlreiche wissenschaftliche Artikel über Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Wirtschaftskriminalität und doziert seit 2004 an der Hochschule Luzern.

Bei vielen Themen, mit denen sich Sita Mazumder in ihren Artikeln als auch in ihrem Beruf als Beraterin befasst, geht es im Kern um Wertesysteme respektive um unterschiedliche Wertesysteme, die aufeinanderprallen. Digitale Transformationen interessieren die Ökonomin besonders «dort, wo Menschen stark involviert sind, wo das Irrationale ins Spiel kommt, Gedächtnis, Emotionen, Verhalten stark eine Rolle spielen.»

Mit 17 den Flugschein gemacht

Sita Mazumders Interesse und Tatendrang scheint unerschöpflich. Zeit, so scheint es, funktioniert für sie in einer anderen Weise. Wir treffen Sita Mazumder im Restaurant Sopra im obersten Stock des Warenhauses Jelmoli. Sie ist vor uns da, hat bereits eine Cola Zero bestellt und grüsst einen Kellner beim Vorbeigehen. Sita Mazumder ist öfters hier, man kennt sie.

Es ist schwer vorstellbar, dass diese junge, elegant gekleidete Frau bald 48 Jahre alt werden soll. Auf die Frage, wie sie ihren dichten, verantwortungsvollen Alltag meistert, lacht sie: «Es ist wahr, ich lebe in einer anderen Zeitlichkeit.» Überhaupt lacht Sita Mazumder viel während des Gesprächs; am häufigsten über sich selbst oder Dinge, die ihr passiert sind, doch sie tut das so unverkrampft und ohne jeden Zynismus, dass jede anfängliche Reserviertheit sofort verfliegt.