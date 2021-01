Unbekannte zerstören Gesteinsplatte - wollten sie Fossilien stehlen?

Der Weg zur Gipsgrube Oberehrendingen ist gesäumt mit mehreren Gesteinsplatten. Für geologische Laien nicht einfach zu erkennen, handelt es sich dabei um Kalksteine, die mit seltenen Fossilien überzogen sind − jahrmillionenalte Fundstücke und kleine Würdigungen des «Gipsgrubenheilands», eines Ehrendinger Unikats. Dessen Geschichte aufrecht zu erhalten, ist Claudio Eckmann ein Anliegen. Der Maurermeister beschäftigt sich eingehend mit der Ortsgeschichte. Er bietet Dorfführungen an und bemühte sich um die Sauberhaltung der Gesteinsplatten. Doch an Silvester fand er einen der Steine zerstört vor − in mehrere Stücke zerbrochen.

«Ich vermute, dass jemand versucht hat, mit einem Vorschlaghammer den Stein zu verkleinern, damit der eindrückliche Ammonit-Abdruck oben am Stein mitgenommen werden kann», erklärt er. Dies ging schief, der wertvolle, 26 Zentimeter grosse Abdruck weist selbst Zerstörungsspuren auf. «Das ist umso bedauerlicher, denn der Abdruck im Stein gehört vermutlich zum grossen Ammoniten, der in einer Vitrine im Ehrendinger Gemeindehaus ausgestellt ist», so Eckmann. Als Mitglied der Kulturkommission hatte er einst daran mitgewirkt, dass dieser neben anderen Funden des «Gipsgrubenheilands» in der Vitrine präsentiert werden. Eckmann hofft auf die Reue des Gesteinplatten-Zerstörers. Dieser kann die entwendeten Bruchstücke anonym beim Fahrverbotsschild des Sackhölzli-Parkplatz deponieren − Eckmann würde sich dann um die Reparatur des Steins bemühen. Die zerstörte Gesteinsplatte und der Ammonit stammen aus der 190 Millionen Jahre alten, fossilhaltigen Lias-Schicht in der Ehrendinger Gipsgrube. Der «Gipsgrubenheiland» Johann Urban Frei hatte diese im Alleingang freigelegt. Der «streitbare Sonderling», wie Eckmann ihn bezeichnet, erwies bei all seiner Kauzigkeit als Eremit in der Gipsgrube der überregionalen Archäologie einen grossen Dienst: Er fand die ersten Plesiosaurus-Knochen auf Schweizer Gebiet und ein jungsteinzeitliches Hirschgeweih.