Umstrittener 1.-April-Scherz in Corona-Zeiten – prompt hagelt es Kritik

«Das dörfd d’Schlagzile vom Tag, we ned sogar vo de Woche geh», beginnt der in Mundart verfasste Artikel der Online-Nachrichten «Wettiger Nochrichte»: Trotz der hohen Schuld von bald 6000 Franken pro Einwohner wolle der Gemeinderat die kleinen und mittleren Betriebe unterstützen, heisst es im Online-Artikel weiter. Verteilt werde das Geld nach dem Prinzip «de Schneller isch de Gchwinder». «Die ersten 60 Betriebe, die im Rathaus anrufen und Unterstützung beantragen, bekommen je 500'000 Franken.» Auf die Frage an Gemeindeammann Roland Kuster, ob sich die Gemeinde dies in Anbetracht der exorbitant hohen Schulden leisten könne, sagt dieser gegenüber der «Wettiger Nochrichte»: «Wir haben schon so viele Schulden, da kommt es auf weitere 30 Millionen Franken nicht mehr an.»

Spätestens jetzt dürfte den Lesern am heutigen 1. April bewusst geworden sein, dass es sich hierbei um einen Scherz handelt, zumal am Ende des Artikels einzelne Unternehmer – alles Gemeinderäte wohlbemerkt – genannt werden.