Die Geschichte von Rütihof ist, ähnlich wie in Dättwil, dank der Chronikgruppe gut dokumentiert. Der Stadtteil – zwischen Birmenstorf, Fislisbach und Mellingen gelegen – gehörte bis 1961 zur Gemeinde Dättwil. Mit der Gemeindefusion 1962 stiess auch Rütihof zu Baden.

Die erste schriftliche Erwähnung des kleinen Dorfes im Reusstal geht laut der Chronikgruppe auf Gräfin Udelhild von Kyburg zurück, die im Jahr 1144 die niedere Gerichtsbarkeit über Rütihof dem Damenstift Schänis im heutigen Kanton St. Gallen geschenkt haben soll. Das Kloster war genau wie die Stadt Baden über lange Zeit fest in der Hand der Grafen von Lenzburg, der Kyburger und schliesslich der Habsburger. Im Mittelalter bestand der Ort nur aus einem Gehöft – dem Hof in der Rüti, einem gerodeten Waldgebiet. Im 17. und 18. Jahrhundert siedelten sich allmählich neue Bauernfamilien an: etwa die Meier aus Münzlishausen (1664) und die Busslinger vom Petersberg (1735).

Wie die Chronikgruppe schreibt, gehörte Rütihof wie auch die nahen Weiler Müslen und Muntwil zu keiner Gemeinde. Die Bewohner waren dem Untervogt von Birmenstorf und dem Meier von Dättwil unterstellt. Sie hatten kein Bürgerrecht, keine Armenfürsorge und erst 1778 entstand die erste Schule. In der Zeit der Helvetik hatte das mehrheitlich katholische Rütihof ab 1798 während vier Jahren die erste konfessionell gemischte Schule der Schweiz.

Damals schlugen die Behörden die Höfe Rütihof, Dättwil, Hochstrass, Hofstetten, Segelhof, Muntwil und Münzlishausen zur Munizipalität Dättwil zusammen – die neue Gemeinde war nicht mehr als eine ungeliebte Zweckgemeinschaft. Kirchgenössig war Rütihof immer in Baden. Die neuromanische Josefskapelle an der Kirchgasse und der Friedhof im Ödhus entstanden erst 1897 durch Spenden und viel Fronarbeit der Rütihöfler. Nach 1900 entstanden die Wasserversorgung, die Post und auch der Strom kam nach Rütihof.

Dorf brachte freies Bauland

Der Zusammenschluss mit der Stadt Baden auf den 1. Januar 1962 war in Rütihof (anders als in Dättwil) weitgehend unbestritten. Das Dorf hatte damals rund 300 Einwohner und brachte der Stadt viel freies Bauland. Die Stadt wollte in Rütihof mittelständischen und gehobenen Wohnraum schaffen. Das gelang, auch wenn der Plan einer raschen Gesamtüberbauung der Exklave bald wieder verworfen wurde.

Heute zählt Rütihof rund 2600 Einwohner und ist damit um fast 800 Prozent gewachsen. Kindergärten, die Mehrzweckhalle und ein Feuerwehrmagazin wurden gebaut, mit dem Reiseunternehmen Twerenbold hat ein wichtiger und grosser Arbeitgeber der Region seinen Sitz in Rütihof. Letzten Herbst wurde das neue Schulhaus eingeweiht. Die Landreserven sind bald komplett überbaut.

Vom alten Rütihof sind im Dorfkern immer noch Reste erhalten, etwa das denkmalgeschützte Busslingerhaus an der Hofstrasse, das mit seinem Kernbau aus dem 16. Jahrhundert als das älteste Haus im Dorf gilt. Ein besonderer Zeuge ist auch das alte Stromverteiler-Türmchen an der Hofstrasse, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts als erstes modernes Gebäude zwischen den Bauernhäusern entstand – es zeigt exemplarisch, wie unterschiedlich man vor 1962 in der Stromhauptstadt Baden und im beschaulichen Dorf Rütihof mit der Elektrizität umging.