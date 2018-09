Der Badener Schadenmühleplatz liegt an bester städtebaulicher Lage, an der Einfallsachse von Dättwil in die Innenstadt. Die grosse, baumumsäumte Fläche dient die meiste Zeit des Jahres als Parkplatz – es sei denn, ein Zirkus gastiert in Baden. Zwischen dem Platz, den Gleisen der Nationalbahnlinie und der Mellingerstrasse gibt es zudem ein unscheinbares Wohn- und Gewerbegebiet, das bald neu überbaut werden könnte (siehe Bildergalerie).

Die Stadt Baden hat nun zusammen mit den anderen Grundbesitzern des «Schadenmühleplatzes Ost» eine Testplanung durchgeführt. Konkret heisst das: Vier Architekturbüros haben Vorschläge gemacht, wie das Areal bebaut werden könnte. Letzte Woche wurden die Projekte im Werkhof präsentiert. Beteiligt haben sich an der Planung zwei Badener Büros (Burkard Meyer Architekten und Egli Rohr Partner) sowie zwei Zürcher Büros (Galli Rudolf Architekten und Zach + Zünd).

Bis zu 55 Meter hoch

Als «Sieger» geht aus der Testplanung der Vorschlag von Galli Rudolf Architekten, Zürich, hervor. Das Büro ist in Baden nicht unbekannt: Galli Rudolf haben sich unter anderem schon an der Testplanung für das Müllerbräu-Areal, am Wettbewerb für das Bäderquartier sowie bei der Quartierentwicklung im Kappelerhof und im Meierhof beteiligt. Zudem entwarf das Büro in einer Arbeitsgemeinschaft mit den Zürcher Architekten Wülser Bechtel die neue Siedlung Klosterbrühl in Wettingen für die Wohngenossenschaft Lägern.