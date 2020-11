«Trumpismus» und «blanke Lüge»: Linkes Lager kritisiert FDP-Politiker Stefan Jaecklin wegen Flyer

Der Flyer, den «Freundinnen und Freunde» des Stadtratskandidaten Stefan Jaecklin (FDP) in Badener Briefkästen gelegt haben, kommt im Lager seines Konkurrenten Benjamin Steiner (Team) gar nicht gut an. «Wahlkampf à l’américaine», und «Welcome Trumpism», lauten Kommentare auf Facebook. Und auch Benjamin Steiner missfällt der Flyer: «Ich finde, er passt vom Stil her nicht zur politischen Kultur in Baden.»