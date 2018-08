Das «Badener Tagblatt» schrieb von einem Wunder: Im Juni 1989 qualifizierte sich Aufsteiger Wettingen dank einem 1:0-Sieg im letzten Meisterschaftsspiel gegen den neuen Meister Luzern zum ersten (und einzigen) Mal für den Europacup. In der ersten Runde kam es zum Aufeinandertreffen mit dem irischen Vertreter Dundalk. Im Heimspiel in der Altenburg (nur 4700 Fans) siegte Wettingen mit 3:0, und nach dem 2:0-Auswärtssieg reisten die Wettinger Spieler mit einer präsidialen Prämie von 2000 Franken nach Hause – und mit der Hoffnung auf einen attraktiven Gegner in der 2. Runde. Während sich Trainer Udo Klug den VfB Stuttgart wünschte, hoffte Präsident Hubert Stöckli auf den SSC Neapel mit Weltstar Maradona. Und tatsächlich: Zugelost wurde dem kleinen Aargauer Verein der italienische Spitzenklub.

Eine Woche vor dem Duell wurde die Vorfreude auf das Spiel allerdings durch den «Fall Klötzli» getrübt – vier Wettinger gingen in Sion auf den Schiedsrichter los, weil dieser Sekunden vor dem Ausgleich abpfiff. Später wurden die Spieler gesperrt – beim Heimspiel gegen Napoli am 18. Oktober 1989 vor über 20 000 Zuschauern im Zürcher Letzigrund durften sie aber mittun. Wettingen ging als krasser Aussenseiter in die Partie, rang dem Favoriten in ereignisarmen 90 Minuten aber ein 0:0 ab. Der damalige Captain, Libero Martin Rueda: «Die Spiele gegen Napoli werde ich nie vergessen, die Bilder sind noch immer präsent. Im Hinspiel gelang Diego Maradona wenig, weil ihn Jan Svensson auf Schritt und Tritt verfolgte.» Auch Rueda führte einige Zweikämpfe mit dem Weltstar. «Es waren intensive, aber faire Duelle, Maradona machte keine Mätzchen.» Er sei nicht mehr so magisch gewesen wie drei Jahre zuvor, als er mit Argentinien den WM-Titel gewann. «Aber natürlich liessen wir ihn keine Sekunde aus den Augen». Viel Arbeit bescherten den Wettingern auch die anderen Napoli-Stars, darunter der brasilianische Nationalstürmer Careca.