Trotz grossem Widerstand: Der erste Blechpolizist im Aargau ist installiert – bald blitzt er

Der erste Blechpolizist auf einer Aargauer Kantonsstrasse ist aufgestellt worden oder genauer: die ersten drei Blechpolizisten. Bei der Gstühl-Kreuzung in Baden hängt auf beiden Strassenseiten je ein Blitzkasten an Kandelabern, einen weiteren hat die Stadt in der Strassenmitte montiert. Allerdings ist die «stationäre Verkehrsüberwachungsanlage», so die offizielle Bezeichnung, noch nicht in Betrieb. Matthias Gotter (CVP), Stadtrat und Vorsteher des Ressorts Sicherheit in Baden, erklärt: «Das Eidgenössische Institut für Metrologie muss die Anlage vor Ort prüfen und zum Betrieb freigeben.» Gebüsst wird künftig, wer eines der Rotlichter überfährt oder zu schnell unterwegs ist; es gilt ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde. Der Stadtrat wird die Öffentlichkeit informieren, bevor die Anlage in Betrieb genommen wird.

Fest installierte Blitzer waren im Aargau bisher ein Tabu. Sie seien auf Kantonsgebiet «nicht erwünscht», liess Regierungsrat Victor Rickenbach – ein Badener – 1989 verlauten. Doch vor vier Jahren sprachen sich Badener Stadt- und Einwohnerrat für einen Blechpolizisten auf der viel befahrenen Bruggerstrasse aus. Hauptargument des Stadtrats: die höhere Sicherheit.

Der Regierungsrat legte sein Veto ein: Eine Verbesserung der Verkehrssicherheit durch stationäre Überwachungsanlagen sei nicht ausgewiesen. Die wirksamere Methode zur «Disziplinierung» seien mobile Anlagen und selektive Kontrollen an wechselnden Standorten. Doch das Verwaltungsgericht erlaubte den Blitzer. Begründung: Es obliege der Stadt und nicht dem Kanton, die lokale Verkehrslage beim Knoten «Gstühl» einzuschätzen und die erforderlichen Massnahmen zu treffen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

SVP-Grossrat: «Das passt nicht zu unserem Kanton»

Rolf Jaeggi, SVP-Grossrat aus Egliswil, hatte zusammen mit den ehemaligen Kantonsparlamentariern Josef Bütler (FDP) und Martin Keller (SVP) eine Motion gegen den Blitzer eingereicht. Er sagt: «Aus rechtlicher Sicht hatte die Stadt Baden dank des Verwaltungsgerichtsurteils die Legitimation, den Blitzer zu installieren. Doch sie hat kein Feingefühl bewiesen. Die Debatte um fest installierte Blitzer auf Aargauer Kantonsstrassen ist noch immer im Gang. Das politische Gespür fehlt hier.»