Trotz Coronavirus: Wettinger Fest im August soll stattfinden

Dieses Jahr feiert Wettingen seinen 975. Geburtstag. Das Jubiläumsjahr wird aber vom Coronavirus überschattet. Auch der vom 14. bis 23. August geplante Grossanlass unter dem Motto «Atmosphäre» steht auf der Kippe. Nach den aktuell geltenden Massnahmen des Bundesrates dürfte das Fest heute nicht durchgeführt werden. Je nachdem, welche Massnahmen der Bundesrat für die Zeit nach dem 19. April verfügt, werde das Organisationskomitee die neue Lage beurteilen und in Abstimmung mit der Gemeinde Wettingen definitiv über die Durchführung von «975 Jahre Wettingen» entscheiden, schreibt das OK in einer Mitteilung.

Bis spätestens Ende April soll der Entscheid der Öffentlichkeit mitgeteilt werden. Die Vorbereitungen für das Fest würden derzeit immer noch auf Hochtouren laufen. «Unsere Prämisse bleibt: Das Fest findet statt», sagt OK-Präsident Paul Koller. Das 17-köpfige Organisationskomitee lasse sich die Vorfreude nicht nehmen, und da der Grossanlass im Spätsommer stattfinde, bestehe die Hoffnung auf einen positiven Ausgang: «Das wünschen wir natürlich nicht nur unserem Fest, sondern allen betroffenen Menschen», so Koller weiter.