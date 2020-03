Trotz Corona-Virus: KMU Swiss Forum soll stattfinden – «Marktplatz» Baden abgesagt

Wie in den Vorjahren werden wieder an die 500 Unternehmer erwartet, um sich unter dem Titel «Umbruch in Wirtschaft und Gesellschaft auszutauschen und spannenden Referenten inspirieren zu lassen. Gründer und Gastgeber Armin Baumann sagt auf Nachfrage, dass der Anlass trotz Corona-Virus aller Voraussicht stattfinden wird.

Nicht stattfinden wird hingegen der «Marktplatz» zu dem in den letzten Jahren die Stadt Baden geladen hatte. «In grossem Respekt vor den aktuellen Herausforderungen der Wirtschaft im Geschäftsalltag ist der Stadtrat Baden überzeugt, mit diesem Entscheid bei den Unternehmen auf Verständnis zu stossen», schreibt die Stadt. (mru)