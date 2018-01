Der Badener Stadtrat lehnt es ab, das Fahrverbot auf der Schartenstrasse aufzuheben. 1200 Menschen hatten mit einer Petition gefordert, das Verbot müsse verschwinden. Es gilt für Autos und Motorräder an Wochentagen von 20 Uhr bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen. Wer zu diesen Zeiten von Ennetbaden nach Wettingen fahren will, wird über den Brückenkopf Ost der Hochbrücke umgeleitet.

Die Petitionäre argumentierten, der Verkehr habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen, und vor allem an Sonntagen komme es wegen des Verbots regelmässig zu Stau, der teilweise bis zurück nach Obersiggenthal reiche. Das Fahrverbot schütze lediglich die Immobilienbesitzer oberhalb des Badener Teilstücks der Schartenstrasse vor Lärm und Emissionen; deren Interessen dürften nicht höher gewichtet werden als diejenigen von Tausenden Autofahrern sowie Anwohnern im Staubereich in Wettingen, Ennetbaden und Obersiggenthal.