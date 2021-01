Tödliche Dramen, Sprinkler-Alarm im Shoppi und verbrannte Baguettes – Feuerwehr rückte letztes Jahr 100 Mal aus

1. Lieferwagen bleibt stecken

Dass die Feuerwehr immer mal wieder zur Autobahnunterführung auf der Würenloserstrasse in Killwangen ausrücken muss, ist nichts Neues. Trotz klarer Höhenbegrenzung von 2,80 Metern probieren manche Lieferwagenfahrer immer wieder, die Unterführung zu passieren, und bleiben stecken. Ende April hätte es ein ortskundiger Fahrer fast durch die ganze Unterführung geschafft, allerdings nicht ohne, so der Einsatzbericht, «seinen Lieferwagen kurzerhand zum Cabriolet gemacht» zu haben. Fotos zeigen den unordentlich skalpierten Lieferwagen. Die Feuerwehr hilft nach und kann den Wagen schliesslich dem Abschleppdienst übergeben.

2. Sprinkler-Alarme im Shoppi

«Sprinkler-Meldung im Shoppi Spreitenbach» ist unter lokalen Feuerwehrkräften fast schon eine Art Running Gag. Insgesamt kamen durch Sprinkler im vergangenen Jahr 17 Meldungen zusammen, allein sechs aus dem Shoppi und fünf aus der Ikea. Dahinter stecken meist LKW, die bei der Anlieferung einen Sprinkler anfahren und aktivieren. Der folgerichtige Alarm holt die Feuerwehr zu oft unchristlicher Zeit aus den Federn. Dabei haben die Mitarbeitenden aufgrund der Regelmässigkeit dieser «Anlieferungspannen» oft schon Erfahrung und können den Wasserfluss auch ohne Hilfe stoppen.

3. Hotel-Toaster löst Brandalarm aus

Apropos fälschliche Brandmeldungen: Im Hilton-Hotel wird in der Showküche im Februar so heftig grilliert, dass der Dampf den Rauchmelder aktiviert. Die Hektik, die daraus entsteht, veranlasst einen Mitarbeiter dazu, zusätzlich den Nottaster zu durchbrechen und zu betätigen. Da dieser Nottaster nur provisorisch repariert wird, aktiviert er sich zwei Tage später selbst, und die Feuerwehr steht einmal mehr vergeblich auf der Matte.

In den Garden-Inn-Appartments sorgen hingegen im Verlauf des Jahres getoastete Baguettes und Schinkengipfeli in der Mikrowelle für fälschliche Brandmeldungen. Anfang November wird die Feuerwehr alarmiert, weil beim Bahnhof Killwangen-Spreitenbach ein mittelschwerer Brand an einem Zug vermutet wird. Vor Ort stellt sich heraus: Es handelt sich nur um Rauch, der aus der Zugtoilette austrat − vermutlich hatte sich ein Fahrgast dort eingeschlossen, um, laut Einsatzbericht, «irgendwas zu rauchen».

4. Tödliche Dramen