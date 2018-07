Endlich wird wieder gebaut an der Bauhalde in Untersiggenthal. Damit findet ein jahrelanges Drama allmählich ein Ende: «Kann sie einstürzen?» – so lautete eine Schlagzeile im September 2009 zur Tiefgarage Bauhalde.

Noch vor den Sommerferien war damals der Kindergarten über der Einstellhalle auf Anweisung des Gemeinderates geräumt worden. Die Kinder mussten fortan den Kindergarten Zelgli besuchen, das Gebäude wurde abgeriegelt. Die Sicherheit der Kinder wäre sonst nicht mehr gewährleistet gewesen.

Angefangen hatte das Drama schon Jahre zuvor. Die Garage und die sechs Mehrfamilienhäuser im Bauhalde-Quartier wurden um 1970 von der Wohnbau Süd AG aus Binningen BL erstellt. Fünf der Häuser wurden später verkauft, die Tiefgarage bekam dadurch mehrere Besitzer. Als Ende der 90er-Jahre eine Sanierung nötig wurde, konnte man sich nicht einigen – getan wurde nichts, obwohl immer wieder Wasser eindrang und der Beton bröckelte.

Gefährdung für Leib und Leben

Im November 2011 verfügte der Untersiggenthaler Gemeinderat dann auch die Schliessung der Garage. In der Verfügung heisst es, die Gefährdung von Leib und Leben sei als hoch einzustufen. Die Regionalpolizei wurde beauftragt, die Schliessung durchzusetzen, die Tore wurden verriegelt.

Der «Fall Gretzenbach» war damals noch gut in Erinnerung, als bei einem Brand in einer Tiefgarage sieben Feuerwehrleute ums Leben kamen, weil die Decke einstürzte. Seit sechseinhalb Jahren steht die Garage in Untersiggenthal nun leer, die Decke wird bis heute von Baumstämmen und Eisenträgern abgestützt.