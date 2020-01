Thomas Heimgartner will Ammann werden.

Im Herbst wählen die Oberrohrdorfer Stimmbürger einen neuen Ammann: Kurt Scherer (FDP) gab seinen Rücktritt per Ende 2020 bekannt. Er gehört seit 2006 dem Gemeinderat an und ist seit 2016 Ammann. Nun hat CVP-Gemeinderat Thomas Heimgartner seine Kandidatur bekanntgegeben. Er möchte 2021 – im letzten Jahr der Amtsperiode 2018/21 – in die Fussstapfen Scherers treten. Heimgartner ist seit zehn Jahren Gemeinderat.

In einer Mitteilung schreibt Heimgartner, der Gemeinderat sei ein eingespieltes Team mit gutem Klima, in dem es Spass und Freude mache, zusammen etwas zum Wohle für die Gemeinde zu bewegen. «Dies hat mich nach Gesprächen mit meinen Ratskolleginnen und -kollegen sowie reiflicher Überlegung dazu bewogen, für das Amt des Gemeindeammanns im Herbst kandidieren zu wollen.» (az)