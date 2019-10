Im Fernsehen steht sie alleine auf der Bühne und nimmt sie komplett für sich ein. Sie singt Whitney Houstons «I look to you», und die vier Juroren von «The Voice of Germany» drehen sich auf ihren roten Sesseln um – so kürzlich auf Sat.1 zu sehen.

Auch in Baden drehen sich die Menschen um, wenn sie die 23-jährige Freschta Akbarzada sehen. Hier wird sie erkannt, weil sie kein TV-Neuling ist – es ist bereits ihre dritte Castingshow.

Am Sonntag wird die Turgemerin wieder auf den Bildschirmen zu sehen sein, denn dann gehen die sogenannten «Battles» los, in denen Akbarzada und weitere 18 bis 19 Talente pro Coach gegeneinander antreten. Dann wird um die Hälfte aussortiert. Im Interview erzählt sie, wie sie ihre Chancen einschätzt und ob sie, wie viele ihrer Kollegen, Influencerin werden will.

Sie waren schon in diversen TV-Shows. Sind Sie aufmerksamkeitsgeil?

Freschta Akbarzada: Um Gottes willen, nein! Ich würde sagen, ich bin zu 100 Prozent bühnengeil. Aber bei meinem ersten Mal, bei «The Voice of Switzerland» 2014, war ich sehr jung, und es war es eine ziemlich spontane Entscheidung. Und beim ESC-Casting 2017 wurde ich angefragt. Genauso habe ich aber auch vieles schon abgelehnt.

Zum Beispiel?

Ich hatte Angebote für ein Album oder Singles. Aber das war mir ein zu grosses Risiko. Mir war es wichtig, zuerst einen Schulabschluss zu haben. Jetzt weiss ich, dass es damals nicht der richtige Zeitpunkt gewesen wäre, ganz auf das Singen zu setzen.

Was ist jetzt anders?

Jetzt habe ich meine Ausbildung in der Tasche und auch die nötige Erfahrung. Ausserdem war mir schon immer bewusst, dass das Musik-Business hierzulande sehr klein ist.

Versuchen Sie es deshalb in Deutschland?

Ja. «The Voice of Germany» war schon immer mein Traum. Das ist eine Riesenkulisse. Ausserdem gefällt mir das Konzept. Es geht wirklich nur um die Stimme, das Aussehen ist im ersten Moment nicht wichtig – nicht so wie bei «Deutschland sucht den Superstar.»