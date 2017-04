Der aus Heiden stammende Otto Glaus (1914–1996) lernte erst Tapezierer, ging dann an die Kunstgewerbeschule, studierte Innenarchitektur und durchlief später die Architektur-Ausbildung an der ETH in Zürich. Geprägt wurde er durch sein Pariser Jahr bei Le Corbusier. Viele bekannte Bauten tragen seine Handschrift. Bekannt wurde er in seinen reifen Schaffensjahren durch die sakral gehaltenen Sichtbetonbauten. Dass er als einer der bedeutenden Vertreter der modernen Architektur galt, lag an drei Schwerpunkten: Er verknüpfte seine Bauten mit der Umgebung und strebte eine optimale Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit an. Auch strebte Glaus schon damals behindertengerechtes Bauen an und bezog die Verkehrsplanung mit ein. All diese Punkte waren im Bäderquartier spürbar. Letztlich verpassten es die verantwortlichen Gesellschaften Verenahof AG, Thermalbad AG und Staadhof AG, diese Bauten technisch instandzuhalten. Glaus war auch für den Bau des Flughafengebäudes in Agno TI, den Kursaal und das Bezirksspital in Heiden AR, die Bäderklinik Valens SG, das Kurzentrum in Bad Ragaz SG und viele Schul- und Gewerbebauten verantwortlich. (-rr-)