Das Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Flugzeugabsturz am 21. Februar 1970 in Würenlingen, bei dem alle 47 Insassen ums Leben kamen, wird wegen Verjährung nicht wieder aufgenommen. Dies gab die Bundesanwaltschaft vor gut einem Monat bekannt. Der ehemalige Würenlinger Gemeindeammann Arthur Schneider stellte ein Wiederaufnahmegesuch, nachdem die «NZZ» und der «Beobachter» ein Dokument der amerikanischen Bundespolizei veröffentlicht hatten, das eine neue Täterschaft ins Spiel brachte. Zum Absturz des Swissair-Flugs 330 nach Tel Aviv führte eine Bombe, die im Frachtraum der Coronado explodierte; zwei Terroristen der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO gelten als mutmassliche Täter.

Geteilte Meinungen

Zur Nichtwiederaufnahmeverfügung gehen die Meinungen auseinander. Der schweizweit bekannte und mehrfach ausgezeichnete Historiker Pirmin Meier (71), der in Würenlingen aufgewachsen ist, hat den Knall des Absturzes der Swissair noch immer in den Ohren. «Verbrechen gegen die Menschlichkeit dürfen nicht verjähren», sagt er, angesprochen auf den Entscheid der Bundesanwaltschaft. «Und ohne Zweifel muss der Terroranschlag auf die Coronado als solches Verbrechen taxiert werden.» Es handle sich um das schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf helvetischem Boden seit dem Bluttag von Greifensee 1444, an dem über 50 Besatzer einer Festung enthauptet wurden. Meier sagt weiter: «Der juristische Umgang mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit muss auch dem internationalen Vergleich standhalten. Kleine Helfershelfer von Auschwitz werden auch heute noch zu Recht vor Gericht gestellt, ihre Taten verjähren nicht. Und auch der Terrorakt von Würenlingen dürfte nicht verjähren», sagt Meier.