Support für Autobahn-Prügler: «Der Mann hat weitere Chancen verdient»

Nach seinem Wutausbruch auf der Autobahn A1, von dem ein Video existiert und das ihn national in die Schlagzeilen brachte, verzichtet ein Mann auf die Stelle als Kindergarten-Schulleiter in Ehrendingen. Er habe sich einsichtig gezeigt und von sich aus erklärt, die Stelle nicht anzutreten, lässt die Schulpflege verlauten (AZ von gestern).

Nun äussert sich Beat Petermann, Präsident des Aargauer Schulleiterverbands. «Ich habe das Video gesehen, so wie wohl auch viele Eltern in Ehrendingen. Dass der Mann auf den Stellenantritt verzichtet, ist wohl der richtige Entscheid. Aber ich finde, er hat weitere Chancen verdient. Er hat einen Fehler gemacht, aber nicht in der Schule. Ein Berufsverbot ginge viel zu weit», sagt Petermann.

«Gute Schulleiter zu finden, ist schwierig»

In Ehrendingen hat sich die Diskussion verlagert: Im Zentrum steht nicht mehr bloss der Vorfall, sondern auch die Frage, warum die Schulpflege den Mann angestellt hat. Denn laut Medien­berichten soll er bereits in Full-Reuenthal Mühe gehabt haben, sein Temperament zu zügeln. Die Ehrendinger Schulpflege äussert sich nicht zum Anstellungsverfahren. Darum die Frage an Beat Petermann: Wie schwierig ist es, gute Schulleiter zu finden?