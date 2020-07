Superspreading-Event in Tesla Bar: Infizierte waren zuvor im Ausland

Jeder Fünfte steckte sich am Wochenende in der Tesla Bar in Spreitenbach mit dem Coronavirus an. Über 20 Personen wurden positiv getestet. Offenbar wurde der Erreger aus dem Ausland eingeschleppt, wie Kantonsärztin Yvonne Hummel gegenüber der AZ sagte. Sie spricht von einem Superspreader-Event. Wer am Anfang der Infektionskette steht, ist aber unklar.

«Bei über 20 infizierten Personen kann nicht bestimmt werden, von wem die Ansteckung ausging», sagt Hummel. Unter den Infizierten fänden sich auch Personen, die kürzlich aus dem Ausland in die Schweiz eingereist seien.

Gegenüber Tele M1 präzisiert sie: Die Spur führe in den Balkan. Auch «20 Minuten» berichtet, dass sich ein Infizierter zuvor in Belgrad, Serbien aufgehalten habe. Die Gratiszeitung beruft sich dabei auf eine anonyme Quelle.