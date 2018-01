Markus Byland vom Forstbetrieb Wettingen, der auch für die Wälder in Neuenhof und Würenlos zuständig ist, sagt: «Wir hatten Glück, die Schäden hielten sich in Grenzen.» Das Schadensvolumen beträgt rund 400 Kubikmeter, was fünf Prozent der jährlichen Nutzung entspricht. Zum Vergleich: Kantonsweit fällte der Sturm gemäss einer Schätzung des Kantons zwischen 25 und 40 Prozent des Holzes, das im ganzen Jahr geschlagen werden sollte.

Tiefer Anteil an Nadelbäumen

Dass der Sturm hier weniger kräftig wehte, sei zweifellos der Hauptgrund für die tiefen Schäden. Dies allein reiche als Erklärung aber nicht aus, ist Byland sicher. «Im Vergleich beispielsweise zur Region Zofingen, die viele Sturmschäden zu beklagen hatte, ist in unseren Wäldern der Laubholzanteil deutlich höher und der Nadelholzanteil tiefer.» Nadelbäume wie Fichten gehörten zu den Flachwurzlern, seien also weniger robust als beispielsweise Laubbäume wie Eichen. Hinzu komme, dass Laubbäume dem Wind weniger Angriffsfläche bieten, weil sie im Winter keine Blätter tragen. «In unserer Region warf Sturm Lothar 1999 viel Nadelholz, seither haben wir den Anteil dieser Bäume verringert. Auch aus diesem Grund hinterliess ‹Burglind› in Wettingen, Würenlos und Neuenhof weniger Schäden als im Westaargau.»