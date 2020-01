Strolchenfahrt im Aargau: Polizei stoppt 14-jähriges Mädchen nachts auf der Autobahn

In der Nacht auf Donnerstag, kurz vor 2 Uhr, meldete eine Drittperson dem Polizeinotruf, dass auf der A1 in Richtung Bern ein Auto mit auffälliger Fahrweise unterwegs sei. Daraufhin rückte eine Patrouille aus, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Sie hielt das Fahrzeug wenig später bei Neuenhof an.

Die Polizisten staunten wohl nicht schlecht: Bei der Kontrolle stellte sich nämlich heraus, dass ein 14-jähriges Mädchen am Steuer sass. Sie war mit dem Fahrzeug ihrer Familie losgefahren, ohne dass die Familie davon wusste.

Die Lenkerin wurde bei der zuständigen Jugendstaatsanwaltschaft angezeigt und auf den Polizeiposten mitgenommen, wo sie dann von ihren Eltern abgeholt wurde, wie die Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt.