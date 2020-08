Streit um Gartensanierung und Vorwurf des Amtsmissbrauchs: Bevölkerung stellt sich hinter den Gemeinderat

In Gebenstorf hat ein Unternehmer die Bauvorsteherin und den Gemeinderat, dem auch seine Frau angehört, angezeigt. Der Streit dreht sich um eine Sanierung, einen beschädigten Effeubogen und eine Hecke. An der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend legte der Gemeinderat die Kreditabrechnung vor – diese wurde mit grossem Mehr genehmigt, obwohl die Finanzkommission sie zur Ablehnung empfahl.