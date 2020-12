Der Bahnverkehr am Bahnhof Killwangen-Spreitenbach war am Donnerstagmorgen von ca. 9.45 Uhr an beeinträchtigt. Es musste mit Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen gerechnet werden. Gegen 14.00 Uhr teilte die SBB mit, die Störung sei behoben. Die Züge verkehren wieder nach Fahrplan.

Grund der Störung sei ein Personenunfall gewesen, wie die Kantonspolizei Aargau auf Nachfrage der AZ bestätigte.