Dem Kulturcafé «Unvermeidbar» an der Badener Rathausgasse droht das Aus: Der Vermieter hat der Betreiberin Stella Palino wegen unbeaufsichtigt offengelassenen Fenstern auf Ende Oktober gekündigt. Doch die Theaterfrau will noch nicht aufgeben. Gemeinsam mit ihrem Team sammelt sie Unterschriften im Kulturcafé und auf der Online-Plattform «OpenPetition». In weniger als einer Woche haben schon über 800 Personen ihre Unterstützung ausgesprochen. Sie alle wollen den Vermieter davon überzeugen, die Kündigung wieder zurückzuziehen.

Dass in so kurzer Zeit so viele Personen unterzeichnet haben, freut Stella Palino. «Es ist ein schönes Gefühl.» Für die Unterzeichner ist klar, dass es sich bei der «Unvermeidbar» um eine wichtige Institution für Nischen- und Alternativkultur handelt. Ursprünglich war das Lokal das Foyer für das «Teatro Palino» gegenüber, entwickelte sich aber in kurzer Zeit zu einem Kunstcafé mit einer eigenen kleinen Bühne. Eine Wohlenschwilerin schreibt online: «Es geht um einen wichtigen Kulturschatz, der für viele und die Stadt wichtig ist!» Ein anderer Unterstützer findet, dass die «Unvermeidbar» in ihrer Art einzigartig sei. «Trotz teilweise unkonventioneller und eher unprofessioneller Führung gehört sie zweifelsohne zum Badener Kulturgut und sollte dringend erhalten werden.»