Stefan Jaecklin (FDP) erhält Unterstützung von der Badener CVP

Am 27. September wird im Badener Stadtrat ein Nachfolger für die parteilose Sandra Kohler gesucht. «Stefan Jaecklin ist Unternehmer, in Baden gut vernetzt und gestaltet im Einwohnerrat auf aktive und konstruktive Weise die Badener Politik mit», teilt die CVP mit. «In diesen anspruchsvollen Zeiten ist eine nachhaltige Finanzpolitik mit einem ausgeprägten Kostenbewusstsein besonders gefragt.»

Gleichzeitig gelte es, die Stadt Baden als bedeutenden Wirtschaftsstandort und attraktiven Lebensraum gemeinsam mit den übrigen Mitgliedern der Exekutive gezielt weiterzuentwickeln. Am 27. September kommt es zu einem Duell: Neben Stefan Jaecklin will auch Benjamin Steiner (Team Baden) in den Stadtrat. (az)