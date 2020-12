Statt Badeplausch gibt’s in Ennetbaden Wellness für die Hände

Not macht bekanntlich erfinderisch, erst recht in Zeiten von Corona. Eigentlich plante die Besitzerfamilie Erne zusammen mit dem Verein Bagni Popolari, auch dieses Jahr wieder in Baden den Holzbrunnen mit 37 bis 39 Grad warmen Thermalwasser vor dem Atrium-Hotel Blume für die Öffentlichkeit bereitzustellen. Doch wegen der Bau- und Ausgrabungsarbeiten im Bäderquartier waren die Platzverhältnisse zu eng. Ausserdem hätte das grosse Becken nicht den Schutzbestimmungen entsprochen. Ersatzlos gestrichen werden sollte das Projekt trotzdem nicht.