Morgen, am Schmutzigen Donnerstag, beginnt in vielen Gemeinden in den Bezirken Baden und Zurzach die Fasnacht. Bis Aschermittwoch – in einigen Gemeinden noch länger – sind an Umzügen, Maskenbällen und Guggenpartys wieder die Narren los. Dank dem Badener Tagblatt verpassen Sie keinen der närrischen Anlässe in der Region.