An der Gemeindeversammlung vom Dienstagabend haben die Mitglieder der reformierten Kirche Baden einen Meilenstein für das Projekt «Gemeindeentwicklung» gesetzt. Nach angeregter Diskussion sprachen die Stimmberechtigten dem Projektkredit in der Höhe von 140 000 Franken deutlich zu.

Auslöser für das Projekt ist die Tatsache, dass das Kirchgemeindehaus am Oelrain in Baden saniert werden muss. Dies will man als Anlass nehmen, sich grundsätzlich zu fragen, wohin sich die Kirchgemeinde entwickeln will. Denn nur so könne man schliesslich den Bedürfnissen entsprechend bauen.

Ziele benennen

«Wir wollen die Planung des neuen Areals nicht einfach den Baufachleuten überlassen», erklärt Ana G. Voellmin, Präsidentin der Kirchenpflege. Ganz bewusst werde die Bevölkerung einbezogen. Der Projektauftrag wurde an Berater Martin Bihr erteilt. Dieser erklärte denn auch der Gemeindeversammlung sein Vorgehen.