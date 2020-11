Stadtratswahl in Baden: Steiner holt den letzten Sitz - und die Mehrheit für Rot-grün

Alle kamen zum Restaurant Rebstock in der Badener Halde, um Benjamin Steiner zur Wahl in den Stadtrat zu gratulieren: Seine Eltern, sein Wahlkampfteam, Stadtammann Markus Schneider (CVP) – und auch Stefan Jaecklin (FDP), sein Konkurrent, der das Rennen um den freien Sitz in der Regierung verloren hat.

Steiner: «Ich freue mich über das sehr klare Resultat, das noch deutlicher ausgefallen ist als beim ersten Wahlgang.» Er konnte den Abstand auf seinen Verfolger vergrössern: Steiner erhielt 3345 Stimmen – 141 mehr als im ersten Wahlgang. Gleichzeitig holte Jaecklin 2798 und damit 51 Stimmen weniger als im Herbst. Die Stimmbeteiligung betrug 52,9 Prozent.

«Geholfen hat sicher, dass ich kon stant geblieben bin in meinen Anliegen und Voten», so Steiner. Ich setze mich für grüne Werte und städtebauliche Visionen ein.» Der Rückhalt in der Bevölkerung sei sehr gross gewesen, «das habe ich gespürt und auch gesehen, viele Leute haben Plakate aufgehängt von mir. Dafür bin ich dankbar.»