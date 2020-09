Stadtratswahl: Benjamin Steiner in Führung ++ Luzi Stamm gibt auf ++ Stefan Jaecklin trotz Rückstand zuversichtlich

Ein Entscheid ist bereits gefallen: Luzi Stamm tritt im 2. Wahlgang nicht mehr an. Dies teilt der langjährige SVP-Nationalrat der AZ am Sonntag kurz vor sechs Uhr mit. Somit kommt es am 29. November zu einem Duell zwischen Benjamin Steiner (Team) und Stefan Jaecklin (FDP).



Nur knapp hat Benjamin Steiner (Team Baden) die frühzeitige Wahl in den Stadtrat verpasst. 53 Stimmen fehlten im 1. Wahlgang zum absoluten Mehr. Enttäuscht ist er aber nicht, im Gegenteil: «Ich freue mich über das sehr deutliche Resultat und den grossen Rückhalt in der Bevölkerung», sagt Steiner.

Steiner: «Klares Zeichen der Stimmbevölkerung»

Der Abstand auf den zweitplatzierten Stefan Jaecklin sei sehr gross, führt Steiner aus. Er spricht von einem «klaren Zeichen» der Badener Stimmbevölkerung. «Darum schätze ich meine Chancen auf eine Wahl am 29. November als gut ein. Ich habe bewiesen, dass ich in Baden auf eine breite Wählerbasis zählen kann und bis weit in die Mitte hinein unterstützt werde.» Er sei dankbar, dass ihm so viele Wählerinnen und Wähler ihr Vertrauen geschenkt haben.