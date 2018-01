Der Badener Stadtrat will sich für die kommenden Jahre finanzpolitisch neue Leitplanken setzen. Über die Dauer von insgesamt zehn Jahren müsse ein ausgeglichener Finanzhaushalt erreicht werden, lautet das Ziel, das er sich selber vorschreiben will. Rote Zahlen wie 2016, als die Jahresrechnung Badens mit einem Minus von über 5 Millionen Franken abschloss, wären in einzelnen Jahresrechnungen somit weiterhin erlaubt; die Defizite müssten aber innerhalb eines Jahrzehnts wieder wettgemacht werden.

Horizont von zehn statt vier Jahren

Der Stadtrat reagiert mit seinem Vorschlag – den er noch im vergangenen Jahr in alter Zusammensetzung erarbeitete – auf einen Antrag des SVP-Einwohnerrates Daniel Glanzmann. Dieser forderte, das Ergebnis der Jahresrechnungen müsse über einen Zeitraum von vier Jahren zwingend ausgeglichen sein. Dass der Stadtrat den Planungshorizont nun auf zehn Jahre erweitern will, begründet er damit, dass eine effiziente Steuerung des Finanzhaushaltes nur mittel- und langfristig erfolgen könne. Die Betrachtungsdauer einer Legislaturperiode sei zu kurz.

Der neue Stadtammann Markus Schneider (CVP) sagte an einer Pressekonferenz: «Wir alle wissen, dass die Steuereinnahmen in der Vergangenheit höher ausfielen. Und allen ist bewusst, dass in Baden grosse Aufgaben und Investitionen bevorstehen.» Es gelte nun einen Weg zu finden, um ein Gleichgewicht zu ermöglichen: «Wir wollen Investitionen tätigen, aber dennoch über einen gesunden Finanzhaushalt verfügen. Wir müssen jetzt Massnahmen ergreifen, damit wir der nächsten Generation nicht zu viele Schulden hinterlassen.» Falls beim Gesamtergebnis der Rechnung Überschüsse erwirtschaftet werden, sollen diese für den Schuldenabbau verwendet werden, lautet eine weitere Vorgabe, über die beim Grundsatzentscheid abgestimmt wird.

Keine buchhalterischen Tricks

Weiter schlägt der Stadtrat vor, in Zukunft einen strengeren Wert zu verwenden, um den Finanzhaushalt zu steuern – beziehungsweise um zu überprüfen, ob das angestrebte Haushaltsgleichgewicht eingehalten wird.

Wie in umliegenden Gemeinden, etwa Obersiggenthal, längst üblich, soll künftig das «operative Ergebnis» als Richtwert dienen. Dieses beinhaltet erstens das betriebliche Ergebnis, das sich aus der Gegenüberstellung von Aufwand (unter anderem Personal- und Sachaufwand) und Ertrag (unter anderem Steuereinnahmen) zusammensetzt.