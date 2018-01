Der im Herbst neu gegründete «Verein Kunstraum Baden» will mehr Verständnis und mehr Nähe zur Bevölkerung und Politik schaffen. Was halten Sie davon?

In Zukunft werden sich noch mehr Menschen für den Kunstraum engagieren. Das begrüsse ich. Wir in der Abteilung Kultur arbeiten nach dem Kulturkonzept und wollen den Kunstraum als wichtigen Teil der Vielfalt erhalten. Er ist fester Bestandteil der Badener Kultur – mit sehr grosser Ausstrahlung.

Woran machen Sie das fest?

Einerseits an den Besucherzahlen in Relation zu den eingesetzten Mitteln. Andererseits kamen zur Vernissage der aktuellen Ausstellung Besucher aus dem ganzen Kanton. Es war fast wie eine Vernissage im Kunsthaus Aarau. Anders als in Aarau können aber hier auch junge Künstler aus dem Aargau mit aktuellen Werken an die Öffentlichkeit treten. Der Kunstraum Baden ist ein Ort für starke Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, wie es ihn sonst zwischen Zürich und Basel nirgendwo gibt. Hier finden immer wieder phänomenale, progressive Ausstellungen statt. Das ist für eine Kleinstadt wie Baden einzigartig.