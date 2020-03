Stadträtin Sandra Kohler tritt nach 2,5 Jahren im Amt zurück – «Ich werde eine längere Studienreise antreten»

"Ich habe mich entschieden, per 29. Mai 2020 von meinem Amt als Stadträtin in Baden zu demissionieren." Das schreibt die Badener Stadträtin Sandra Kohler, 38, in einer Mitteilung vom Mittwoch. "Obwohl mir der Entscheid sehr schwer gefallen ist, ist für mich dennoch deutlich der richtige Zeitpunkt gekommen, um mein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Die Klarheit in mir, diesen neuen Weg zu gehen, könnte nicht grösser sein."

Worum geht es? Sandra Kohler: "Ich werde eine längere berufliche Studienreise antreten. Wie lange, ist derzeit noch offen." Sie will Antworten auf für sie wichtige Lebensfragen finden.

Die Arbeit als Stadträtin sowie die in den letzten Monaten absolvierten Weiterbildungen hätten ihren Wunsch zunehmend verstärkt.

Zu ihrer Studienreise schreibt sie: "Meine Reise ist Fragen, wie den folgenden gewidmet: Welche Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens gibt es, was braucht es für ein gutes Zusammenleben, wie verändert sich unser Zusammenleben, was kann jede und jeder tun usw. Diese und weitere Fragen beschäftigen mich sehr und ich will Antworten, um handeln zu können."

Sie werde beispielsweise Grossbritannien bereisen, um Initiativen wie „Happy City“ und „Transition Town“ besser kennen zu lernen. Die Studienreise sei wichtig für ihre persönliche Entwicklung sowie ihre hauptberufliche Zukunft und lasse sich nicht mit dem Milizamt als Stadträtin vereinbaren.

Ersatzwahl im Juni

Die Ersatzwahl wird am 28. Juni 2020 stattfinden, wie die Stadt Baden mitteilt. Der allfällige zweite Wahlgang am 27. September 2020. Stadtammann Markus Schneider übernimmt als offizieller Stellvertreter per 1. Juni 2020 die Ressortführung Planung und Bau.

Sandra Kohler schreibt weiter, sie sei sehr dankbar für die "äusserst lehrreiche Zeit" als Stadträtin. "Es ist eine wunderschöne Aufgabe, die Heimatstadt mitzugestalten."

