Eine Million Besucher hatte die letzte Badenfahrt im Jahr 2007. 160 000 Liter Bier und 80 000 Liter Wein wurden getrunken und die RVBW fuhr rund 40 000 Kilometer – die Distanz einer ganzen Erdumrundung. «Die Badenfahrt birgt zwei Geheimnisse», erzählt Hanspeter Hochuli, der Stadtführer, der mit seinen Gästen an der neuen Stadtführung «Baden in Fahrt» in die Vergangenheit der letzten 16 Badenfahrten eintaucht. «Erstens: Jeder Badener, jede Badenerin macht mindestens einmal in seinem Leben irgendwann mit. Und zweitens: Während des Fests geht man meistens jeden Abend hin, um zu schauen, ob man den Kumpel vom Vorabend nochmals trifft oder ob man neuen Leuten begegnet, mit denen man feiern kann.»