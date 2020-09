Sprüngli hält trotz Corona an neuer Filiale in Baden fest – der Chef erklärt die Gründe

Die Zürcher Confiserie Sprüngli wollte ihre neue Filiale im Metroshop des Bahnhofs Baden eigentlich im Frühsommer eröffnen. Doch am Standort, dem früheren SBB-Billettschalter, stehen noch immer die Stellwände mit dem Sprüngli-Logo und Pralinés. Was ist aus Sprünglis Plänen geworden?

Es ist die erste Frage im Gespräch mit Verwaltungsratspräsident Milan Prenosil, der die Confiserie seit 1994 mit seinem Bruder Tomas Prenosil in sechster Generation führt. «Die Coronakrise hat dazu geführt, dass wir die Investitionen aufgeschoben haben», antwortet er. In Bezug auf Baden habe die Pandemie aber nichts geändert. «Wir eröffnen den Laden am Donnerstag, 29. Oktober», kündigt Prenosil an – und unterstreicht: «Das ist definitiv.»

Jeder zweiter Mitarbeiter war in Kurzarbeit

Prenosil verhehlt nicht, dass die Coronakrise auch das 1836 gegründete Traditionsunternehmen Sprüngli mit seinen 25 Filialen hart getroffen hat. «Während des Lockdowns lief nichts mehr. 50 Prozent unserer Mitarbeitenden waren zwischenzeitlich in Kurzarbeit.»

Die ganze Logistikkette sei monatelang unterbrochen gewesen. «Es herrschte eine grosse Unsicherheit», sagt der Sprüngli-Chef. Die Confiserie musste ihr Sortiment reduzieren, nicht nur bei den Pralinés, sondern etwa auch beim bekanntesten Klassiker, den luftig-leichten Luxemburgerli.