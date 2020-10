Sprayaktion auf Bahnhofplatz: Warum die Juso-Politiker um eine Anzeige herumkommen

«Die ungebremste Klimakrise wird Milliarden Menschen töten und in die Flucht treiben!» Dieser Satz war am frühen Donnerstagmorgen in weisser Schrift auf dem unteren Bahnhofplatz in Baden zu lesen. Auf dem Platz verteilt waren auch mehrere Grabstein-Sprayereien mit christlicher, jüdischer und muslimischer Symbolik: ein multikultureller «Klima-Friedhof» mitten in Baden.

Die Sprayaktion war in der Nacht zuvor von der Juso Aargau ausgegangen. In einer Medienmitteilung schreiben sie, dass sie mit dem «Klima-Friedhof» zum «schnellen und drastischen Handeln» sowohl in der Klima- als auch Migrationskrise mahnen wollen.