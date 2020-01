Spektakulär trotz weniger Dreck als üblich – Radquer-Schweizer-Meisterschaften werden zum Volksfest

Auf dem Eingangsareal stach er wohl vielen Besuchern der Schweizer Meisterschaften im Radquer auf dem Badener Hausberg Baldegg sofort ins Auge: ein Kleintransporter mit der Aufschrift «Wäscheexpress». Nun, der Wäscheexpress hatte am Sonntag für ein Radquer-Rennen relativ wenig zu tun. Der Grund: Das Wetter präsentierte sich zwar kühl, aber dafür trocken. «Die älteren Fahren würden jetzt wahrscheinlich sagen, das ist nicht richtiges Radquer-Wetter», so OK-Präsident Christian Rocha. Er selber hätte sich kein besseres Wetter wünschen können. «Es kommen viel mehr Zuschauer und die Rennen sind in der Regel spannender, weil viel schneller.» In der Tat: Mit geschätzt 3000 Zuschauern lockten die Schweizer Meisterschaften sehr viel Publikum auf die Baldegg. «Ich würde sogar von einem neuen Rekord sprechen. Dies vor allem, weil bei den normalen Radquer-Rennen im Herbst rund 700 Teilnehmer an den Start gehen, es an den Schweizer Meisterschaften nur gerade deren 200 waren», führt Rocha aus.

40 ehrenamtliche Helfer waren total im Einsatz Weil über die Baldegg vor allem am Vormittag eine empfindliche Bise wehte, zogen sich Zuschauer und Fahrer eine Extraschicht wärmendes Textil über, um der Kälte zu trotzen. Während am Nachmittag die Sonnenstrahlen durchdrückten, lagen die Temperaturen am frühen Morgen um den Gefrierpunkt. Ums Salzstreuen kamen Reto Meier und sein Team gleichwohl herum. «Wir hatten aber alles bereit.» Der 33-Jährige aus Lengnau zählt zu den wichtigsten Personen der Veranstaltung. Als Rennchef war er für einen reibungslosen Ablauf sowohl auf wie neben der Strecke verantwortlich. Über 40 Helfer standen ihm zur Seite. Ihr Auftrag: als Streckenposten die Zuschauerkorridore zu regeln. «Eine Aufgabe, die grosse Konzentration erfordert. Damit die Athleten immer freie Fahrt haben», sagt Meier.

