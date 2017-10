Kommende Woche entscheidet der Einwohnerrat über das Wettinger Budget 2018. Um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, beantragt der Gemeinderat auf das kommende Jahr eine Steuerfusserhöhung um drei Prozentpunkte (AZ vom 8. 9.). Konkret: Statt wegen des Steuerfussabtauschs zwischen Gemeinden und Kanton (Volksabstimmung über den neuen Finanzausgleich) den Steuerfuss auf 92 Prozent zu senken, soll er bei 95 Prozent bleiben. Damit will der Gemeinderat nicht nur eine schwarze Null in der Jahresrechnung erreichen, sondern auch die Situation bei den steigenden Schulden verbessern.

Die Finanzkommission (Fiko) stützt zwar den Antrag des Gemeinderats, jedoch nur knapp mit 4 Ja- zu 3 Nein-Stimmen. Fiko-Präsident Christian Wassmer (CVP) sagt klar: «Wir haben bei den Einsparungen aus der Leistungsorientierten Verwaltungsanalyse (Lova) deutlich mehr erwartet.» Im Lova-Abschlussbericht war für 2018 noch die Rede von einer Erfolgsverbesserung von knapp 1,9 Millionen Franken gegenüber dem Budget 2016. «Mit lediglich 0,5 Millionen Franken sind wir nun weit davon entfernt», sagt Wassmer.

Nun stellen sich Grundsatzfragen

Gemeinderat Markus Maibach (SP), der das Ressort Finanzen Anfang Jahr übernommen hat, lässt die Kritik an der Lova nicht gelten. «Die 1,9 Millionen Franken entsprechen einem maximalen Potenzial, wenn alle Massnahmen vollständig umgesetzt worden wären.» Man habe sich vorerst auf die Effizienzsteigerung konzentriert. Diese Massnahmen brauchen Zeit, bis sie ihre Wirkung entfalten. Komme hinzu, dass sich mit der bewilligten Stellenerhöhung bei den Sozialen Diensten eine neue Ausgangslage ergeben habe. «Bei den weiteren Sparmassnahmen müssen wir nun Grundsatzentscheide treffen», gibt Maibach zu bedenken. Etwa, in welchem Umfang Wettingen Kultur und Sport künftig noch mit Beiträgen unterstützen solle. «Das muss diskutiert und solide geprüft werden», sagt er. «Wenn wir solche Leistungen streichen, bekommen das die Vereine unmittelbar zu spüren.» Auch müsse man sich bewusst sein, welches regionalpolitische Signal Wettingen sendet, wenn etwa Beiträge an kulturelle Anlässe in Baden gestrichen würden. Kurzum: «Spar-Schnellschüsse wären der falsche Weg.»