Wettingen zeigte Baden zuletzt einige Male die kalte Schulter, kürzte zum Beispiel die Beiträge für Kulturbetriebe in der Nachbarstadt. Die Beziehung ist von Freundschaft geprägt, aber auch von Konkurrenzdenken. Sinnbildlich hierfür folgende Anekdote: Im Sitzungszimmer des Wettinger Rathauses, wo das Interview mit Gemeindeammann Roland Kuster (CVP) stattfindet, stehen zwei Badener Müllerbräu-Biere. Darauf angesprochen, öffnet Kuster die Türe des Kühlschranks. «Die meisten Getränke hier drin sind selbstverständlich Wettinger Lägerebräu-Biere.»

Herr Kuster, Wettingen irritiert derzeit seinen Nachbarn. Die Beiträge für Badener Kulturbetriebe wurden gekürzt. Warum?

Roland Kuster: Ein Pauschalangriff auf Badener Kulturbetriebe war sicher nicht angedacht und ganz bestimmt nicht unsere Absicht. Wir haben vom Einwohnerrat mit der «Lova 2» den Auftrag erhalten, Sparmassnahmen zu finden, und im Wettinger Volk waren diese Beitragskürzungen nie ein Thema. Wir haben schon gespürt, dass das Timing der Bekanntgabe etwas unglücklich war, weil die Kulturinstitutionen diese langjährigen Beträge in ihr Budget 2018 automatisch einrechnen. Ich kann die Reaktion der Betroffenen verstehen, für sie ist es nicht erfreulich, weniger Geld zu erhalten.

Wettingen profitiert von der Solidarität der anderen Gemeinden, so beim Umbau des Sportzentrums Tägi. Selber zeigt sich Ihre Gemeinde aber unsolidarisch . . .

. . . da muss ich klar widersprechen. Wir unterstützen nach wie vor Kulturbetriebe in Baden. Wir halten für das Kurtheater genau die gleiche Summe bereit, die wir für das Sportzentrum Tägi erhalten. Netto fliesst mehr Geld von Wettingen an Kulturinstitute von Baden als umgekehrt. In diesen beiden Leuchtturmprojekten der Region, dem Tägi und dem Kurtheater, manifestiert sich die Sympathie zwischen Baden und Wettingen.

Sie persönlich wurden vom Verein «Traktandum 1» kritisiert, der sich für Fusionen einsetzt. Er wollte ein Podium mit Ihnen und Badens Stadtammann durchführen, sie liessen die Anfrage unbeantwortet.

Ich stand in Kontakt mit Stadtammann Markus Schneider, und für uns war klar, dass wir uns an dieser Diskussion nicht beteiligen. Das habe ich dem Vereinspräsidenten Marco Kaufmann bereits vor längerer Zeit persönlich gesagt. Der Gemeinderat von Wettingen hat seit je die klare Haltung, dass er sich für das Traktandum 1 nicht engagiert. Bereits mein Vorgänger vertrat diese Haltung, denn es ist eine Interessensgruppierung, die für uns keine Legitimation hat, weil sie keine Aufträge an uns erteilen kann.