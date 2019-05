Dieter Martin (FDP) tritt per Ende Jahr als Gemeindeammann von Obersiggenthal ab. Am 19. Mai findet deshalb der mit Spannung erwartet erste Wahlgang um seine Nachfolge statt. Martins eigene Partei, die FDP, schickt keinen Kandidaten ins Rennen. So duellieren sich diesen Sonntag Bettina Lutz Güttler (CVP) und Gemeinderat Peter Stucki (SP). Entweder wird zum ersten Mal eine Frau zum Gemeindeammann gewählt oder erst zum zweiten Mal wird ein Sozialdemokrat Gemeindeammann im 8500-Seelen-Dorf.

In einer Dekade des ideologischen Tauziehens wäre die besonnene Bettina Lutz Güttler die Richtige, um die politischen Lager zu einen.

Sie ist keine Frau der grossen Worte. Kernige Zitate? Polemik? Dafür sind andere zuständig. Bettina Lutz Güttler lässt Taten für sich sprechen. Und ihr Leistungsausweis für die Gemeinde Obersiggenthal ist beachtlich. Sie war Mitbegründerin und Präsidentin des Kinderhauses Goldiland, amtet als Stiftungsrätin im Alterszentrum Gässliacker und sass acht Jahre lang im Einwohnerrat. Zwei Jahre lang präsidierte sie das Gemeindeparlament, wobei sie dieses Amt sachlich und unaufgeregt ausübte – mit diesen Tugenden könnte sie der Gemeinde auch in der aktuellen Situation weiterhelfen. Denn Obersiggenthal befindet sich aufgrund der finanziellen Engpässe in einer Dekade des ideologischen Tauziehens und benötigt nun eine Person an der Spitze, die es schafft, die verschiedenen politischen Lager zu einen und nicht weiter zu spalten.

Für Bettina Lutz Güttler spricht, dass sie die Herausforderungen Obersiggenthals erkannt und Ideen hat, wie sie diese angehen will: In der Finanzdebatte will sie weder mit einer blindwütigen Spar- noch mit einer naiven Ausgabenpolitik reagieren. Sie strebt den einzig vernünftigen Weg an: Der Finanzhaushalt soll ausgeglichen gestaltet werden, wobei Sparen allein nicht die Lösung sein könne. Zweitens musste die Gemeindeverwaltung zuletzt viele Wechsel verkraften; sie will die Kommunikation verbessern und ein Klima des Respekts und Vertrauens schaffen, was der besonnenen Juristin zuzutrauen ist.

Ihr Konkurrent um das Amt, Peter Stucki, sagte letzte Woche, er lehne den Kapitalismus in der heutigen Form eigentlich ab; früher sagte er, er sei bei Grundsatzdiskussionen «sehr links». Die Gemeinde braucht in der momentanen Situation eine Realistin und keinen Idealisten an der Spitze. Das sehen ausser SP und Grünen alle Ortsparteien so: SVP, FDP, CVP, EVP und BDP empfehlen Bettina Lutz Güttler zur neuen Frau Gemeindeammann.

