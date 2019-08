Später als ursprünglich geplant, aber dafür schöner als anfänglich gedacht, wird am kommenden Samstag in Spreitenbach das vierte und grösste Recycling-Paradies von Karin Bertschi und ihren Geschwistern Olivia, Sabine und Daniel eröffnet. Gerade rechtzeitig für ein epochales Ereignis: Als letzte Gemeinde im Aargau, ja sogar in der Deutschschweiz, wird Spreitenbach am 1. Oktober die Sackgebühr einführen.

Statt zwei Hallen ist auf Verlangen der Gemeinde eine grosse, eine fünfeckige, gebaut worden – damit sie optisch von allen Seiten gut ins Landschaftsbild passt. «Der Standort ist sensationell», schwärmt Karin Bertschi. Die Bertschis haben an der Industriestrasse Ost (Tivoli, Ikea) ein 55 Aren grosses Grundstück gekauft. Angesprochen wird eine private und gewerbliche Kundschaft. Es können über 30 Arten von Recyclinggütern abgegeben werden – fast alles kostenlos. Von der Kaffeekapsel (Aluminium) bis hin zur Kaffeemaschine. Und all das mit einer doppelten Premiere: Erstmals ist ein Recycling-Paradies durchgehend von 8 bis 18 Uhr offen (Montag bis Samstag). Und am Freitag gibt es so etwas wie einen Abendverkauf: Das Recycling-Paradies ist bis 20 Uhr geöffnet.

Die Halle ist «stöckelschuhtauglich», wie Karin Bertschi betont. Die Wände sind auf der Innenseite mit Akustikplatten versehen – so wird es nicht zu laut. Und damit sich Kunden nicht in die Quere kommen, hat es erstmals in einem Recycling-Paradies Parkplatz-Markierungen auf dem Boden.