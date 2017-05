Die Einwohnerratsmitglieder Alex Berger (SP) und Iva Marelli (Team) wollen den Stadtrat beauftragen, dass er zwischen dem Mättelipark (unterhalb Thermalbad) und dem Kappisee vereinfachte Möglichkeiten am Limmatufer schafft, wo man ins Wasser ein- respektive aussteigen kann.

«Baden in Baden» sei eine Aktivität, die der Stadt den Namen gebe, erklären die beiden Einwohnerräte in ihrem dringlichen Postulat. «Nicht nur in den Thermen oder im Terrassenbad, sondern auch im Fluss», fügen sie an. Ihr Anliegen erachten sie darum als dringlich, weil mit den Neubauten im Bäderquartier insbesondere im Mättelipark der richtige Augenblick da sei, um ein solches Projekt zu realisieren.

Seit Eröffnung des Kappisees hätten viele Einwohnerinnen und Einwohner das Baden in der Limmat wieder entdeckt, heisst es in der Begründung des Vorstosses. Offizielle Einstiegs- oder Ausstiegsmöglichkeiten würden jedoch fehlen. Solche liessen sich punkto Investitionen und Unterhalt realisieren, ohne dass man dafür viel Geld ausgeben müsse, sind Berger und Marelli überzeugt. Beim Mättelipark wäre ein solcher Ein- respektive Ausstieg auch dem Kanuclub Baden-Wettingen unterhalb seiner Trainingsstrecke sehr dienlich, liess sich der Klub gemäss Postulanten vernehmen.