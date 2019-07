Ihre Leidenschaft ist so gross, dass manchmal einer mit dem Schlafsack in der Berufsschule Baden übernachtet.

Mindfactory. So heisst ein Team Aargauer Jugendlicher zwischen 11 und 16 Jahren, die eine grosse Leidenschaft teilen: Roboter. Ihre Leidenschaft ist so gross, dass sie jeden Samstag für ihre Erfindungen opfern.

So erfolgreich, dass Regierungsrat und Bildungsdirektor Alex Hürzeler in die Berufsschule Baden fuhr, um den Jugendlichen einen Blick über die Schulter zu werfen.

Und zwar mit Robotern. Ein halbes Jahr tüfteln und fachsimpeln die Jugendlichen dann, programmieren, rechnen, basteln, optimieren, strukturieren – fast wie echte Wissenschaftler. Und die Aargauer sind erfolgreich in dem, was sie tun.

Setzten sich gegen 40 000 Teams aus 98 Ländern durch. Auf ihre Erfolge sind die sechs Buben und das eine Mädchen mächtig stolz.«Wären wir Schweizer doch auch in anderen Sportarten so gut», sagt Hürzeler. «Es ist enorm eindrücklich, was die Jugendlichen hier leisten.» Er selbst interessiere sich sehr für Technik, vom Leistungsgedanken her sei diese Gruppe genau sein Ding. «Aber ich denke, ich hätte in diesem Alter nicht genügend Geduld dafür aufbringen können.»

Mindfactory will Kinder früh an Wissenschaft und Technik heranführen und sie dafür begeistern. Geklappt hat das bei Michael Sommerhalder, der zusammen mit seiner Mutter Brigitte Sommerhalder die Jugendlichen coacht. Der 23-Jährige macht inzwischen seinen Master in Maschinenbau an der ETH Zürich. Angefangen hat er bei Mindfactory. «Ich habe kürzlich ein Praktikum bei einer Robotikfirma absolviert», sagt er.

«Dank meinen Erfahrungen bei Mindfactory konnte ich mich gut in die Arbeitswelt einfinden.» Alex Hürzeler sagt dazu: «Das ist das Ziel, die Mitglieder in die Wirtschaft, die Techbranche und die Forschung zu bringen.» Die Verknüpfung von Theorie und Praxis mache das Programm so speziell. Michael Sommerhalder meint: «Auch in den Bestimmungen für meine Masterarbeit habe ich viele Begriffe wiedergefunden, die mir bei Mindfactory schon mal begegnet sind.»