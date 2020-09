Sieben Aargauer «MeinArzt»-Praxen geschlossen – gegen Eigentümer läuft ein Strafverfahren

Die Patienten der "MeinArzt"-Praxis in Niederrohrdorf standen Anfang Woche plötzlich vor verschlossenen Türen. "Der Arzt ist einfach weg", schreibt eine Leserin der AZ. Die Praxis bleibe aus betrieblichen Gründen geschlossen, stand auf einem Zettel an der Praxistür.

Die Schliessung erfolgte so kurzfristig, dass die Patientendossiers nicht mehr abgeholt werden konnten. Die 400 Akten landeten beim Betreibungsamt Heitersberg-Reusstal in Niederrohrdorf. "Wir mussten beim Betreibungsamt die Akten abholen mit ganz vielen anderen Personen", schreibt eine andere Leserin. Die Leute seien dort teilweise Schlange gestanden.

"Manche Leute sind regelrecht schockiert", sagt Roger Fessler, der Leiter des Betreibungsamt, über die Leute, die ihre Akten abholen, zu TeleM1. Manche bräuchten die Unterlagen, damit ihnen ein anderer Arzt wichtige Medikamente verschreiben kann.

Pflichten der Ärzte

"Im Kanton Aargau wird gemäss unseren Abklärungen in 7 von 8 'MeinArzt'-Praxen nicht mehr gearbeitet", sagt Michel Hassler, Sprecher des kantonalen Departements Gesundheit und Soziales (DGS). "Hinsichtlich Krankengeschichten haben wir alle Ärztinnen und Ärzte der 'MeinArzt'-Praxen angeschrieben und sie auf die Aufbewahrungs- und Herausgabepflicht der Krankengeschichten ihrer Patientinnen und Patienten hingewiesen", sagt er. Das DGS habe zudem den Ärztinnen und Ärzten hinsichtlich Aufbewahrung und Herausgabe der Krankengeschichten Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Geschlossen sind sicher die Praxen in Niederrohrdorf, Bad Zurzach und Wettingen. Tausende Patienten sind somit betroffen. Hintergrund der Schliessungen sind finanzielle Probleme der "MeinArzt"-Eigentümer. Die Ärzte sind nämlich in den Praxen Angestellte. Gegen "MeinArzt"-Gründer Christian Neuschitzer, 46, läuft eine Strafuntersuchung. Die Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Österreicher wegen des Verdachts auf Vermögensdelikte, wie sie einen Bericht des Portals "Medinside"-bestätigt. Gegen Neuschitzer wurden schon im Juni Vorwürfe laut wegen falscher Versprechungen, fehlenden Bewilligungen und schlechter Zahlungsmoral, wie die "Rundschau" von SRF berichtete. Von Unstimmigkeiten in einer Aarauer "MeinArzt"-Praxis berichtete auch schon die AZ.

Wettingen und Bad Zurzach öffnen möglicherweise wieder

Wer die Nummer der Praxis in Wettingen wählt, erhält vom auotmatischen Telefonbeantworter die Mitteilung, dass die Praxis "aufgrund unumgänglicher organistorischer Umstrukturierung bei "MeinArzt" und offener Fragen" bis zum 13. September geschlossen bleibe.

In der "MeinArzt"-Praxis in Bad Zurzach klingt es ähnlich: "Die Praxis bleibt bleibt vorerst bis Ende September geschlossen wegen betriebswirtschaftlicher Gründe." Offenbar ist auch hier eine Wiedereröffnung geplant. "Ab 1. Oktober sind wir wieder für Sie erreichbar", heisst es auf dem Anrufbeantworter weiter.

Vorübergehend geschlossen bleibt die Praxis im Hallenbad Seon.

Update folgt.