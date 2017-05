Seit 15 Jahren ist Richard Denby treuer Stammgast bei Wirtin Özlem Yildiz – zuerst in ihrer damaligen Beiz in Fislisbach, und seit Oktober 2015 im «Bahnhöfli Grill» in Mellingen. «Ich bin heikel, wenn es ums Essen geht», sagt der 54-Jährige bei einem Kaffee am Stammtisch. Aber bei Özlem Yildiz kommt der Fleischliebhaber voll auf seine Kosten: «Es ist nicht nur gut, sondern hat auch eine grosse Auswahl», erzählt Denby und zeigt auf die schwarze Tafel hinter sich, wo vom Luma über das Black Angus Beef bis zum Pata Negra Kotelett und Kobe-Rindfleisch die Hausspezialitäten aufgelistet sind. Sein Lieblingsstück: das Bisonfilet. Und damit wollen er und die Wirtin auch in der SRF-Dokusoap «Mini Beiz, dini Beiz» überzeugen, in der fünf Stammgäste während einer Woche ihr Lieblingsrestaurant vorstellen. Jeden Tag gastiert das Schweizer Radio und Fernsehen in einem anderen Lokal. Nach jeder Sendung bewerten die Teilnehmer das Restaurant. Am Ende der Woche gewinnt jene Beiz mit den meisten Punkten.

Richard Denby kann sich noch gut an sein erstes Essen mit seiner Familie bei Özlem Yildiz erinnern: «Ich hatte ein ausgezeichnetes Schnitzel, und meine Frau konnte nicht mehr aufhören, vom Salat, der auf handgemachten, türkischen Tellern serviert wurde, zu schwärmen.» Seither hat sich über die Jahre eine tiefe Freundschaft entwickelt und der Kurier isst im Schnitt ein Mal pro Woche im «Bahnhöfli Grill», obwohl er unterdessen von Fislisbach nach Nussbaumen gezogen ist.

Live-Übertragung in der Beiz

Denby hilft mit, wo er kann. So hat er auch eine Umfrage-Karte inklusive Wettbewerb kreiert, um herauszufinden, wo sich die Beiz noch verbessern kann. Mit Stolz sagt er: «Die Rückmeldungen waren sehr positiv.» Deshalb sei es besonders schade, dass das Restaurant nicht immer voll sei. Um das «Bahnhöfli Grill» bekannter zu machen, meldete Denby das Restaurant im letzten Sommer bei «Mini Beiz, dini Beiz» an.

Als das SRF im November anrief und zusagte, freute sich die Wirtin unglaublich. «Als der Drehtag näher rückte, wurde ich immer nervöser», verrät die 36-Jährige. Sie ist für den Service zuständig, während ihre Brüder Kevin (30) und Sinan (40) kochen und grillieren. Im Februar war es dann soweit: Ein dreiköpfiges Kamerateam und die fünf Stammgäste reisten nach Mellingen. Von 13 Uhr bis fast um Mitternacht liefen die Kameras und hielten fest, wie Yildiz als Vorspeise eine Aargauer Weissweinsuppe mit Backkugeln und als Hauptgang Bisonfilet vom Grill mit dem hausgemachten Kartoffelgratin und dem Grillgemüse servierte. «Das Restaurant war am Abend bis auf den letzten Platz besetzt, jeder hat alles gegeben. Es hat riesig Spass gemacht», erinnert sich Yildiz.

Wie die anderen vier Stammgäste das Essen, Ambiente und Preis-Leistungs-Verhältnis bewerten, können die Gäste morgen Abend im «Bahnhöfli Grill» mitverfolgen. Denn die Geschwister Yildiz übertragen die Sendung ab 18.15 live im Restaurant.

Welches der fünf Restaurants den Wochensieg holt, zeigt sich diesen Freitag am Ende der letzten Sendung. Falls das Mellinger «Bahnhöfli Grill» nach dem Auftritt in «Mini Beiz, dini Beiz» von Gästen überrannt wird, verspricht Stammgast Richard Denby: «Dann serviere ich im Smoking gratis Cüpli.»