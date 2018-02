1.

Wotsch die beschte Schnäppli jage, denn muesch nur i’ d’City zBade. Well do eis ganz sicher isch, dass de au de einzig bisch.

Ebe jo … Apropos jage: Ich bi froh, dass ich mis Ässe ned muess jage. Ich weiss nämlich gar nid wo Pizza läbed.

2.

Mir wäred so gern Schneidi-Fan, hätted sin Power furchtbar gern. Doch dynamisch würkt er akurat, leider nur uf sim Plakat.

Ebe jo … aber wenn me ihm vorher Bscheid git, chan er unheimlich spontan si.

3.

Liebi Sandra Kohler knapp und kurz, Stapi z‘werde isch doch en Furz. D‘Badener lönd sich doch unverhohle, vo Dir sicher nöd verkohle.

Ebe jo … also ich find sie hett ziemlich viel Meinig, für so wenig Ahnig.

4.

Mir Badener, mir händ Stil, wänd lieber en Ma ohni Profil. Eso en harmlose wie möglich dängg, drum hätt’s au, am Schneidi glänggt.

Ebe jo … nid jede Furz bringt, en früsche Wind.

5.

Euisi Angst isch furchtbar schlimm, vor em Nordkoreaner Kim. Aber euisi fürchterlichschti Not, wär d’Martullo-Bundesroot.

Ebe jo … binere Umfrag händ 17 Prozent gseit, Martullo-Blocher seg ihre Traum Ma.

6.

D’SVP tued’s richtig raffe, wott d‘Billag total abschaffe. S’brucht die blödi SRG nid, solang’s jo Teleblocher git.

Ebe jo … händ er gwüsst, dass d‘Qualle 650 Millione Johr ohni Hirni überlebt händ. Also das git euis Hoffnig.

7.

Dr’ Sexismus z’Amerika, betrifft au de Trumping-Ma. Das isch ä Shit-Hole-Leischtig, und das bsunders geischtig.

Ebe jo ... alli redet vo künstlicher Intelligenz, aber ich gseh überall nur natürlichi Dummheit.

8.

D’ AZ wott neu usprobiere, alli Fake-news usz’sortiere. Und tuet’s denn nur no d’Wohret geh, denn git’s kei AZ meh.

Ebe jo … Ich ha i de Ziitig gläse: Wüsseschaftler händ schins usegfunde, dass es knapp dopplet soviel Brüst git, wie Fraue uf de Welt

9.

D’Berner wäred chaibe froh, sie würdet au en Zolli becho. Derby händ’s jo ä sone Gugus, scho lang s’gröschte Affehuus.

Ebe jo … und wer glaubt, dass d Volksverteter s Volk verträtted, de glaubt au, dass Zitronefalter Zitrone falted.

10.

D’SVP wott radikal spare, und d’Bildig komplett abefahre. Will wenn meh Hohlköpf tüend verkehre, tuet‘s ine d‘Wähler so vermehre.

Ebe jo … will es Intelligenzdefizit, satisfaktorischi sexuelli Performanz impliziert, uf guet Dütsch: Dumm bumst guet.

11.

D’Päckli mit Drohne bringe loh, mit Roboter söll’s au no goh. Was söll denn das was söll das au, dodefür han’i doch d’Frau.

Ebe jo … und werum git‘s überhaupt Männer? Wil en Dildo nit cha rasemäihe!

12.

Was macht dr Geri ächt eso? stoht er gar ohni Arbet do? Simm‘er ehrlich voll und ganz, das interessiert kein Schwanz.